Rekordregen verursacht Sturzbäche vom Uluru

Ein gewaltiger Weihnachtssturm in Australien hat für ein besonderes Schauspiel am weltbekannten Felsmassiv Uluru gesorgt. Auf vom Sender BBC veröffentlichten Bildern sind Sturzbäche zu sehen, die die roten Steilhänge des Felsens hinunterstürzen. Der den Uluru umgebende Nationalpark konnte nach zweitägiger Schließung wegen der heftigen Regenfälle am Dienstag wieder eröffnet werden.

Der Uluru, früher Ayers Rock genannt, liegt mitten in dem riesigen Kontinent, etwa 350 Kilometer südwestlich der Wüstenstadt Alice Springs. Regen ist im für gewöhnlich wüstenhaft-heißen Zentralaustralien äußerst selten. Das australische Meteorologie-Büro BOM bezeichnete den Weihnachtssturm als Ereignis, wie es nur zweimal im Jahrhundert vorkomme.

