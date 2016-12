Black Box der abgestürzten Tupolew gefunden

Nach dem Absturz eines russischen Flugzeugs über dem Schwarzen Meer ist die erste Black Box der Unglücksmaschine gefunden worden. Das berichteten die Nachrichtenagenturen Tass und Reuters Dienstag früh. Die Behörden erhoffen sich von dem Flugschreiber nähere Erkenntnis über die Unfallursache. Er soll nun zu näheren Untersuchungen nach Moskau gebracht werden. Ob das Gerät intakt oder beschädigt ist, war vorerst nicht bekannt.

Bei dem Unglück dürften vermutlich alle 92 Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Unter den Toten befinden sich demnach auch 64 Mitglieder des Alexandrow-Ensembles, das auch als Chor der Roten Armee bekannt ist. Am Montag waren mehr als 3500 Helfer an der Bergungsaktion beteiligt, die die Nacht hindurch und in den folgenden Tagen fortgesetzt werden sollte.

Die Tupolew Tu-154 war Sonntag früh nach einem Tank-Zwischenstopp aus Sotschi aufgebrochen. Auf dem Weg nach Syrien verschwand sie kurz nach dem Start über dem Schwarzen Meer vom Radar. Der Inlandsgeheimdienst FSB erklärte, für die These eines Anschlags spreche derzeit nichts. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf vier Möglichkeiten: ein Pilotenfehler, ein technischer Defekt, schlechter Treibstoff oder ein Fremdobjekt im Triebwerk.

Bisher elf Todesopfer entdeckt

Bisher wurden elf Todesopfer entdeckt, zehn davon sowie 86 Leichenteile wurden laut Verteidigungsministerium bereits zur Identifizierung nach Moskau gebracht. Verkehrsminister Maxim Sokolow erklärte, einige Todesopfer seien womöglich durch die "starke Strömung" bereits bis zur abtrünnigen georgischen Region Abchasien gespült worden.

Chor der Roten Armee Das Alexandrow-Ensemble verlor durch das Unglück seinen Dirigenten Waleri Chalilow und rund ein Drittel seiner Mitglieder. Das Ensemble ist als Chor der Roten Armee bekannt und gilt als wichtiges russisches Nationalsymbol. Es sollte bei den Neujahrsfeiern auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt in Hmeimim im Westen Syriens auftreten. Russland hatte im September 2015 in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen und unterstützt die syrische Führung.

(APA/AFP/Reuters)