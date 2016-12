Obdachlosen in Berlin angezündet: Täter stellen sich

Nach dem Angriff auf einen Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof haben sich alle sieben Tatverdächtigen der Polizei gestellt. Sie hätten sich seit Montagabend bei verschiedenen Dienststellen gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die jungen Männer im Alter von 15 bis 21 Jahren würden nun von einer Mordkommission vernommen.

Mehr zum Thema: Berliner setzen Obdachlosen in Brand

In der Nacht auf Montag sollen sie versucht haben, im U-Bahnhof Schönleinstraße einen auf einer Bank schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Augenzeugen hätten die Flammen schnell gelöscht. Ein U-Bahnfahrer, der das Geschehen beobachtet hatte, sei mit einem Feuerlöscher hinzugeeilt.

Der offensichtlich alkoholisierte Obdachlose sei dadurch unversehrt geblieben, hieß es weiter. Die sieben Tatverdächtigen seien anschließend in eine U-Bahn geflüchtet und davongefahren. Die Polizei hatte am Montag Fahndungsbilder und ein Video veröffentlicht, auf denen die Gesuchten in einer U-Bahn zu sehen waren.

Vor zwei Wochen hatte eine brutale Attacke auf eine Frau an einer Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße in Kreuzberg für Empörung gesorgt. In diesem Fall wurde der Tatverdächtige nach mehrtägiger Fahndung festgenommen.

(APA/dpa)