Neue U-Bahnlinie in New York eröffnet

Bald ein Jahrhundert nach den ersten Plänen für die neue New Yorker U-Bahnlinie an der Second Avenue in Manhattan ist der erste Zug zu seiner Jungfernfahrt angetreten. "Zurückbleiben, 2016! 2017 ist hier und mit ihm hat der erste Teil der brandneuen Second Ave U-Bahn die Fahrt aufgenommen", twitterte Bürgermeister Bill de Blasio nach einer Fahrt im neu eröffneten, ersten Streckenabschnitt am Sonntag.

Ideen für die U-Bahn, die eines Tages vom nördlichen Stadtteil Harlem über den Ostteil Manhattans bis an dessen Südspitze führen soll, gibt es bereits seit 1929. Der damalige Börsencrash, die folgende Weltwirtschaftskrise und schlechte Planung verzögerten den Bau aber. Nach mehreren Grundsteinlegungen und Tunnelausgrabungen in den 1970er Jahren begannen 2007 schließlich ernsthaft die Bauarbeiten.

Drei neue Stationen eröffnet

Eröffnet wurden am Sonntag zunächst drei neue Stationen an der Upper East Side, deren Bau gemeinsam mit den Arbeiten im Tunnel 4,4 Milliarden Dollar (4,2 Mrd. Euro) kostete. Insgesamt sollen 16 neue Bahnhöfe entstehen. Die Stadt hofft, das stark überlastete U-Bahnnetz durch die neue Linie zu entlasten. Unter der Woche wird das Netz jeden Tag durchschnittlich von 5,6 Millionen Menschen genutzt.

Ein Termin des Baubeginns für den zweiten Streckenabschnitt nach Norden steht wegen mangelnder Finanzierung noch nicht fest. Mit Kosten von etwa 2,2 Milliarden Dollar (2,1 Mrd. Euro) pro Kilometer ist die Second Avenue Line dem Nachrichtenportal "Vox.com" zufolge schon jetzt die teuerste U-Bahnlinie der Welt.

