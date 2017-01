Brasilien: Bandenkrieg im Gefängnis

Brasilia. Bei Gefängnisunruhen in Brasilien sind nach Behördenangaben mindestens 50 Menschen getötet worden. Es sei zu befürchten, dass man noch mehr Leichen finden werde, sagte der Sicherheitsbeauftragte des Bundesstaates Amazonas, Sergio Fontes, am Montag dem Sender Globo TV. Die Zusammenstöße in der Haftanstalt in der Stadt Manaus hatten am Sonntagabend begonnen.

Auslöser soll ein Streit zwischen rivalisierenden Drogenbanden gewesen sein. Eine Lokalzeitung berichtete, dass die geköpften Leichen mehrerer Opfer über die Gefängnismauer geworfen worden seien.

Das Massaker ist offenbar die jüngste Auseinandersetzung zwischen der Drogenbande First Capital Command (PCC), die ihre Hochburg in São Paulo hat, und einer lokalen Bande aus Manaus. Die PCC gilt als mächtigste Verbrechergang in Brasilien. Vergangenes Jahr war eine Art Waffenstillstand zwischen ihr und der zweitwichtigsten Organisation, dem Roten Kommando (CV) aus Rio de Janeiro, gescheitert. Die Folge war eine Reihe von blutigen Bandenkriegen in Brasiliens Gefängnissen. Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass auch die jetzige Auseinandersetzung in Manaus damit in Zusammenhang steht. Die lokale Bande habe demnach im Auftrag des Roten Kommandos Häftlinge der PCC angegriffen.

Die Unruhen im Gefängnis von Manaus dauerten die ganze Nacht. Erst am Montag um sieben Uhr morgens brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle.

Internationale Organisationen haben Brasilien zuletzt immer wieder wegen der verheerenden Zustände in den Gefängnissen kritisiert. Überfüllte Haftanstalten sind der Normalzustand. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2017)