Südafrikanischer Ex-Profi-Golfer Wayne Westner verstorben

Der renommierte frühere Golfprofi Wayne Westner ist am Mittwoch in Pennington in seiner Heimat Südafrika im Alter von 55 Jahren verstorben. Nach Polizeiangaben dürfte er sich in Gegenwart seiner Frau erschossen haben. In seiner erfolgreichen Karriere hatte er 1988 und 1991 das zur Europa-PGA-Tour zählende Südafrika Open gewonnen.

Der größte Erfolg gelang ihm 1996, als er für Südafrika an der Seite von Ernie Els beim World Cup für Zweier-Teams triumphierte. Nach einem schweren Unfall auf Madeira beendete Westner 1998 seine Laufbahn.

(APA/sda/AFP)