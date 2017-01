Florida: Schüsse auf Flughafen in Fort Lauderdale

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida sind nach Informationen von US-Medien am Freitag Schüsse gefallen. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt. Der Flughafen selbst berichtete via Twitter, es gebe "einen Vorfall im Terminal 2". Die Situation dauere noch an. Nach bisher unbestätigten Informationen sollen bis zu sechs Menschen getötet worden sein, darunter der Angreifer. In anderen Berichten ist von einem Toten und neun Verletzten die Rede.

Der ehemalige Pressesprecher des Weißen Hauses, Ari Fleischer, befand sich zum Zeitpunkt der Schüsse am Flughafen und berichtete auf Twitter:

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6. Januar 2017

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6. Januar 2017

Mehr dazu in Kürze

(APA/Red.)