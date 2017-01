Schneesturm in Istanbul - Hunderte Flugausfälle

Sturm und heftiger Schneefall in Istanbul haben zu schweren Verkehrsbehinderungen und zahlreichen Flugausfällen in der türkischen Millionenmetropole geführt. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, an den beiden Istanbuler Flughäfen seien für Freitag und Samstag etwa 400 Flüge gestrichen worden.

Am Abend hatte der Flugverkehr am Istanbuler Atatürk-Airport - dem größten Flughafen der Türkei - zur Räumung der Start- und Landebahnen kurzzeitig unterbrochen werden müssen.

Eine Kaltfront hatte am Freitag zu einem Temperatursturz in Istanbul geführt. Am Abend hatte zusätzlich zu stürmischen Winden dichter Schneefall eingesetzt, der den Vorhersagen zufolge am Samstag andauern sollte. Der Straßenverkehr in der hügeligen Stadt kam bei schlechter Sicht zeitweise fast zum Stillstand.

(APA/dpa)