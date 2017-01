El Salvador: Erster Tag ohne Mord seit zwei Jahren

Ein blutiger Handabdruck an einer Wand in San Salvador. Mord gehört in El Salvador zum Alltag. / Bild: (c) REUTERS (JOSE CABEZAS)

Mit 104 Morden pro 100.000 Einwohner gehört El Salvador zu den gefährlichsten Ländern der Welt außerhalb von Kriegsgebieten. Eine große Sicherheitskampagne scheint nun Wirkung zu zeigen.

13.01.2017 | 18:56 | (DiePresse.com)

El Salvador hat eine der höchsten Mordraten der Welt - da ist ein Tag ohne gewaltsame Todesfälle ein außergewöhnliches Ereignis. Die Nationalpolizei des mittelamerikanischen Landes twitterte am Donnerstag, man habe den Vortag "mit null Morden" abgeschlossen. Eine weitere Erklärung gab es nicht. Im Jahr 2015 war El Salvador mit 104 Morden je 100.000 Einwohner das gefährlichste Land der Welt außerhalb von Kriegsgebieten gewesen. Die Regierung startete im vergangenen Frühjahr eine große Sicherheitskampagne. Sie schickte eine Spezialeinheit in den Kampf gegen die mächtigen Jugendbanden des Landes. Zahl der Morde ging deutlich zurück Die Zahl der Morde ging daraufhin deutlich zurück. Sie sei von täglich 20 zu Anfang des Jahres auf zuletzt durchschnittlich zehn pro Tag gesunken, hieß es im August von der Regierung. (APA/dpa)

