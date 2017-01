Baby entführt: Kidnapping-Fall nach 18 Jahren aufgeklärt

Sie wurde als Baby aus einer Geburtsklinik in Jacksonville (Florida) entführt, nun hat sich ihr Schicksal nach 18 Jahren in South Carolina aufgeklärt. Die Frau sei gesund und lebe ein normales Leben, sagte die Polizei am Freitag. Die heute 51-Jährige, die das Neugeborene im Juni 1998 nur Stunden nach der Geburt unter einem Vorwand von der leiblichen Mutter getrennt und gekidnappt hatte, wurde festgenommen. Die Frau soll sich als Krankenschwester ausgegeben haben, berichtet CNN.

Die Polizei hatte über 18 Jahre an der Aufklärung der Tat gearbeitet und erst kürzlich neue Hinweise erhalten. Letztlich habe ein DNA-Abgleich Gewissheit gebracht.

Unklar blieb, ob die 18-Jährige, die ihr ganzes bisheriges Leben mit einer falschen Identität zubrachte, sich nun ihrer eigentlichen Familie anschließen wird. Sie habe die Nachricht, dass sie entführt worden war, den Umständen entsprechend gut aufgenommen, sagte der örtliche Sheriff. "Sie muss jetzt über viele Dinge erst nachdenken." Insgesamt wirke das Mädchen aber wie eine normale 18-Jährige.

Die leibliche Mutter des Mädchens hat das Krankenhaus auf Schmerzensgeld verklagt und 1,5 Millionen Dollar erhalten. Sie hat seit der Entführung drei weitere Kinder bekommen.

>> Bericht in CNN

(APA/dpa)