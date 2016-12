Mehrere Einbrecher in Wien festgenommen

Mehrere Einbrecher wurden in Wien seit Freitag verhaftet. Drei Männer im Alter zwischen 17 und 25 Jahren wurden Samstag früh in einer Wohnhausanlage in Hernals festgenommen, nachdem eine Hausbewohnerin verdächtige Geräusche vernommen und die Polizei alarmiert hatte. Beamte der Bereitschaftseinheit machten wiederum am Praterstern einen 16-Jährigen dingfest.

Eine Bewohnerin eines Gebäudes in der Pezzlgasse hörte um 6.45 Uhr lauten Lärm aus dem Gemeinschaftsraum, der sie zu dieser ungewöhnlichen Stunde irritierte. Sie wählte den Polizei-Notruf. Einsatzkräfte durchsuchten den Gebäudeteil und stießen auf drei Verdächtige, die sich widerrechtlich Zugang verschafft hatten und auf der Suche nach Wertgegenständen waren.

Bereits am Freitagabend ging der Polizei ein 16-Jähriger ins Netz, gegen den eine Festnahmeanordnung vorlag. Der Jugendliche war mit zahlreichen weiteren Personen im Zug einer Schwerpunktkontrolle am Praterstern angehalten worden. Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass er wegen Einbruchsdiebstahls gesucht wurde.

