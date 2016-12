Das Jahr der Razzien: Suche nach den Dealern

Wien. Dass einem mehrere Dealer beim Aussteigen aus einer Straßenbahn am Praterstern ganz unverhohlen Drogen anbieten, das hat man vor 2016 in Wien in dieser Intensität noch nicht gesehen. Wegen eines verpfuschten Gesetzes blühte der offene Drogenhandel. Vor allem entlang der U-Bahnlinie U6 gab es massive Probleme und Beschwerden.

Im Frühsommer des Jahres wurden die rechtlichen Grundlagen dann verschärft, die Polizeispezialeinheiten massiv aufgestockt. Hunderte kleine Straßendealer wurden verhaftet – aber schnell kamen neue nach. Mittlerweile ist es an ehemaligen Hotspots wie dem Praterstern oder U6-Stationen wie Josefstädter Straße oder Jägerstraße aber tatsächlich ruhiger geworden. „Das hat auch damit zu tun, dass wir eben nicht nur die kleinen Dealer ausfindig machen konnten, sondern auch Hintermänner“, sagt Polizeisprecher Thomas Keiblinger zur „Presse“.

Einen Tag vor Silvester gab die Polizei nun nach mehrjährigen Ermittlungen einen Erfolg bekannt: 50 mutmaßliche Suchtmittelhändler wurden festgenommen und jetzt bis zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Darunter waren drei Organisatoren, die in Österreich und Holland ausfindig gemacht wurden, sowie zehn Drogenkuriere, welche das Suchtgift aus Holland, Nigeria und Kamerun nach Wien schmuggelten. 35 Großverteiler übernahmen dann das Suchtgift von den Kurieren, die teils als Bodypacker bis zu 1,2 Kilo Heroin oder Kokain in ihrem Körper schmuggelten. Weiters wurden zwei Bankräuber ermittelt, die für das Netzwerk einen Bankraub in Neunkirchen begangen haben.

Drogenmarkt geschlossen

Es wurden insgesamt 17 Kilogramm Kokain, vier Kilogramm Heroin sowie Marihuana und Amphetamine im Wert von 100.000 Euro sichergestellt. Weiters wurden dem Netzwerk die Organisation von 45 Suchtgifttransporten mit 56 Kilo Heroin und Kokain nachgewiesen. Der geschätzte Wert beträgt sechs Millionen Euro. Im Straßenverkauf hätte aber wohl ein Vielfaches dieser Summe erzielt werden können, weil die Substanzen noch gestreckt werden.

Auch im August dieses Jahres konnte die Polizei einen größeren Drogenring aushebeln. Mehrere Männer hatten in Wien-Margareten in einer alten Fabrik eine Art Drogensupermarkt eingerichtet, wo man von Kokain über Marihuana, Amphetamine und Ketamin alles bekam. Es gab sogar Öffnungszeiten, die Menschen standen bis zu 30 Minuten Schlange.

Auch im Jahr 2017 will die Wiener Polizei weiterhin streng gegen Drogendealer vorgehen. Die in diesem Jahr aufgestockten Spezialeinheiten sollen weiterhin bestehen bleiben, damit es auf den Straßen einigermaßen ruhig bleibt. Es sei eine dynamische Szene, in der sich ständig neue Hotspots auftun, die man finden und zerschlagen müsse. Thomas Keiblinger ist sicher: „Daran wird sich auch 2017 nichts ändern.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2016)