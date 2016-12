Der unbekannte Weg der streitbaren Stadträtin Wehsely

Wien. 2016 hätte das Jahr der Sonja Wehsely werden können. Denn die Wiener Gesundheits- und Sozialstadträtin war auf dem Weg nach oben – immerhin hatte Bürgermeister Michael Häupl bei der Wien-Wahl im Oktober 2015 die anstürmende FPÖ doch überraschend klar besiegt. Getragen wurde dieser Erfolg von der damaligen Refugees-welcome-Welle, deren Galionsfigur Sonja Wehsely ist.

Ein Jahr später sind die Weichen für die stark polarisierende SPÖ-Politikerin nicht mehr in Richtung Wiener Bürgermeisteramt gestellt, sondern in Richtung Abschied – zumindest aus der Wiener Stadtregierung. Zu viel ist seit der Wien-Wahl im vergangenen Herbst passiert – in der Flüchtlingsfrage (Silvesternacht in Köln mit massiven Übergriffen auf Frauen und Vorfällen auch in Österreich), in der Wiener SPÖ (offene Flügelkämpfe, bei denen es auch um die Nachfolge von Häupl geht) und auch im Ressort von Wehsely selbst: Wiederholte Ärztestreiks, die zunehmende Zweiklassenmedizin in Wien zeigt immer massivere Auswirkungen, Kostenexplosion beim Spital Nord sowie schwere Kontrollmängel bei den Wiener Kindergärten.

Politisch verankert ist Wehsely nicht nur in einflussreichen SPÖ-Kreisen (ihr Partner Andreas Schieder ist Klubchef im Parlament), sondern auch im zweiten Bezirk. Als Parteichefin der SPÖ-Leopoldstadt ist sie im September allerdings in ein Debakel geschlittert. Bei der Wahlwiederholung verlor die SPÖ nach massiven Verlusten den Bezirk an die Grünen.

Hoher Aufstieg, tiefer Fall

Dieses Konglomerat an Vorfällen hat Wehsely, die eine klassische Parteikarriere absolviert hat, angreifbar gemacht. So angreifbar, dass bei einer im Raum stehenden Regierungsumbildung immer wieder ihr Namen fällt. Sie werde die Stadtregierung in Richtung Bund oder eines Versicherungskonzerns verlassen, ist im Rathaus immer öfter über die Juristin zu hören, die ein mächtiges Netzwerk besitzt. Damit ist nicht ihr Partner Andreas Schieder, SPÖ-Klubchef im Parlament, gemeint. Denn Sonja Wehsely hat sich ihr Netzwerk konsequent selbst aufgebaut – mit der Hilfe von Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner, ihrer einflussreichen Mentorin.

Mit Brauner ist Wehsely auch bei den SPÖ-Frauen verankert, die ein Machtfaktor in der Wiener SPÖ sind. Obwohl es zuletzt auch hier Gegenstimmen gegeben hat. Nachdem Wehsely (nicht nur) im parteiinternen Streit inhaltliche Kritik gern mit dem Vorwurf des Sexismus kontert, wurde sie von Kathrin Gaal (SPÖ-Chefin in Favoriten) öffentlich dafür kritisiert. „Darum geht es nicht.“ Hier werde versucht, eine inhaltliche Debatte „abzudrehen“, hat Gaal ihrer Parteikollegin Wehsely öffentlich ausgerichtet.

Wehsely polarisiert wie niemand anderer auf Wiener Ebene. Das zeigen nicht nur ihre Wahlergebnisse bei Landesparteitagen, denn Projekte zieht die 46-Jährige meist ohne Rücksicht auf Verluste durch. Unterstützer verweisen deshalb auf die Durchsetzungskraft und den Gestaltungswillen der Politikerin, die bisher voll dem linken Flügel zugeordnet wurde – bis sie im Oktober eine jahrelange Wartefrist bei der Mindestsicherung für neu nach Wien ziehende Menschen ventilierte, was in der Praxis Flüchtlinge treffen würde. Parteiinterne Gegner orten im Gegenzug mangelnde Diplomatie bzw. mangelndes Gespür bei der medial gut vernetzten Stadträtin: Sie löse Probleme sehr konsequent. Aber sie löse mit ihrer undiplomatischen Art auch unnötige Konflikte aus, ist in der SPÖ immer wieder zu hören. Wohin der Weg von Sonja Wehsely künftig führen wird, wird die SPÖ-Vorstandstagung Ende Jänner entscheiden. Dort wird über die kolportierte Regierungsumbildung diskutiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2016)