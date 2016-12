Einsatzkräfte sind in der Nacht auf Freitag zu einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten gerufen worden. Im Zuge der Erhebungen stießen Polizisten in den Räumlichkeiten auf elf reife Cannabispflanzen. Diese wurden sichergestellt, der 28-jährige Eigentümer der Wohnung bekam eine Anzeige auf freiem Fuß. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war die Ursache für das Feuer noch nicht ermittelt.

(APA)