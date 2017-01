84-Jähriger und 86-Jährige bei Autounfall in Wien verletzt

Bei einem Autounfall in Wien-Ottakring sind am Sonntagabend ein 84-jähriger Lenker und seine 86-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Sie erlitten laut Wiener Berufsrettung Prellungen und mehrere Knochenbrüche. Der Pkw war gegen 19.45 Uhr in der Liebhartstalstraße gegen einen Kleinbus geprallt, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit.

Der Kleinbus dürfte laut Rettung unbesetzt abgestellt gewesen sein. Das Fahrzeug wurde gegen einen etwa zehn Meter entfernten Baum geschleudert, während der Pkw schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen blieb. Die Insassen wurden von der Feuerwehr mit hydraulischen Geräten befreit. Der Kleinbus musste mithilfe einer Seilwinde zurück auf die Straßen gezogen werden.

