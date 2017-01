Razzia bei Hells Angels

Wien. Die Szene erinnerte an einen Film: Fast hundert Polizeibeamte waren – mit Unterstützung der Cobra – gestern, Mittwoch, in Wien Margareten auf offener Straße im Einsatz. Ihr Ziel war das Klubhaus des Hells-Angels-Charters Wien (unter Charter versteht man in dem globalen Motorradklub so viel wie eine Ortsgruppe).

Dort suchten und fanden die Beamten einen des Mordes verdächtigten Deutschen. Es handelt sich dabei um den 34-jährigen Marcus M. Laut Bundeskriminalamt (BK) soll er am 25. Juni 2016 in Leipzig mit drei Komplizen ein Mitglied der Gruppe United Tribuns getötet haben. Seitdem wurde er europaweit mittels Haftbefehls gesucht. Bei den United Tribuns handelt es sich um eine in Deutschland beheimatete Vereinigung aus der Bodybuilder- und Kampfsportszene, die mit den Hells Angels immer wieder in Konflikt geraten ist.

Der nun festgenommene M. ist in der Szene kein Unbekannter: Er ist der ehemalige Präsident des mittlerweile aufgelösten Hells-Angels-Charters Leipzig. Laut Vincenz Kriegs-Au, Pressesprecher des BK, hat er sich widerstandslos festnehmen lassen und wurde ins Landesgericht Josefstadt gebracht, wo nun über die Auslieferung nach Deutschland entschieden wird.

Marcus M. steht im Verdacht, bei der Tat im Juni in Leipzig Mittäter gewesen zu sein. Damals wurde Veysel A., Mitglied bei den United Tribuns, durch sieben Schüsse aus einer Pistole getötet. M. war zwar nicht der Schütze, trat aber auf den Niedergeschossenen in Tötungsabsicht ein. Der Verdächtige war bereits im vorigen Sommer in Untersuchungshaft, wurde dann aber freigelassen und tauchte unter. Das sächsische Landeskriminalamt hatte 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf ihn ausgesetzt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2017)