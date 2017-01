Häupl will Stadtregierung noch im Jänner umbauen

Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) will beim Parteivorstand im Jänner über einen Umbau der Stadtregierung entscheiden. "Am Parteitag (Ende April, Anm.) wäre das eindeutig zu spät. Wenn es neue Stadträte gibt, sollen sich diese inhaltlich bereits bei der Klubtagung im März präsentieren können", sagte Häupl im Interview mit dem "Kurier".

Wer gehen muss, wollte der Bürgermeister nicht sagen. "Das kommentiere ich nicht", sagte er auf die Frage, wie fest Sonja Wehsely im Sattel sitze. Eine Regierungsumbildung sei aber fix: "Ja, die kommt."

Bei der Mindestsicherung seien die Verhandlungen mit den Grünen "sehr weit gediehen", berichtete Häupl. Man wolle teilweise Geld- in Sachleistungen umbauen. Die angedachte Wartezeit für Zugezogene sei vom Tisch: "Weil der Koalitionspartner das nicht will und es auch in der Wiener SPÖ Bedenken dagegen gibt."

