Gestohlenes Auto mit 14-Jährigem am Steuer in Wien gestoppt

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen gestohlenen Audi gestoppt, mit dem ein Quartett Jugendlicher in Ottakring unterwegs war. Am Steuer saß ein 14-Jähriger.



Der Audi war nach Angaben von Polizeisprecherin Irina Steirer am Mittwoch im Nachbarbezirk Hernals gestohlen worden. Heute gegen 2.00 Uhr fiel der zur Fahndung ausgeschriebene Pkw mit den vier Insassen einer Polizeistreife auf. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, worauf der Lenker auf das Gas stieg. Nach sieben Minuten hielt der 14-Jährige an und versuchte vergeblich, zu Fuß zu entkommen. Er und seine Komplizen wurden festgenommen.

(APA)