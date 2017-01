Bilanz 2016: Wiener Öffis fuhren 800.000 Kilometer mehr

Die U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Wiener Linien haben 2016 insgesamt 77,4 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das waren rund 800.000 Kilometer mehr als im Jahr davor und entspreche mehr als fünf Erdumrundungen am Tag, rechneten die Wiener Linien am Sonntag in einer Aussendung vor.

Die meisten Kilometer hätten die Autobusse mit über 39 Millionen Kilometern abgespult. Die Straßenbahnen fuhren rund 23 Millionen und die U-Bahnen rund 15 Millionen Kilometer. "Allein die Züge auf der Linie U6 legen täglich rund 9.700 Kilometer zurück, das entspricht der Luftlinie von Wien nach Singapur", hieß es in der Aussendung. Die Fahrzeuge der Wiener Linien kommen gemeinsam auf 212.000 Kilometer pro Tag.

(APA)