Abgang einer Reizfigur

Man hat den Eindruck, dass Sonja Wehsely die Spannung durchaus genießt. Etwa zwanzig Minuten referiert sie zu dem ursprünglichen Thema ihrer Pressekonferenz: ihre Zehn-Jahres-Bilanz als Gesundheits-und Sozialstadträtin. Bevor sie dann zu dem kommt, weswegen an diesem Freitag alle da sind ihr Rücktritt. Mit dem zwar gerechnet wurde. Aber erst nächste Woche bei der Vorstandstagung der Wiener SPÖ, für die Personalrochaden angekündigt wurden.

Mit 26. Jänner verlässt Sonja Wehsely nach 20 Jahren im Rathaus die Wiener Politik. Sie wechselt in die Privatwirtschaft und nach Deutschland und übernimmt mit 1. April eine Führungspostion bei Siemens Healthineers. Die profitable Health Care-Schiene von Siemens produziert technische Geräte für den Spitalsbereich. Der Deal mit Wehsely ist offenbar über Deutschland gelaufen, aber ihr Name ist bei Siemens nicht unbekannt: Ihr Vater war Leiter des Beteiligungsmanagements bei Siemens Österreich und hatte auch Aufsichtsratsfunktionen in Konzerngesellschaften.

Ihren vermutlich letzten Medientermin als Stadträtin nutzt Wehsely für die Deutungshoheit der Ereignisse der vergangenen Monate. Für ihre Version, warum die Dinge so kamen, wie sie gekommen sind.

Demnach ist ihr Abschied selbst gewählt. Bereits Anfang 2016 habe sie begonnen, über einen Wechsel nachzudenken, sagt Wehsely. Mit 45 sei ihr klar geworden, dass sie noch 20 Jahre Berufsleben vor sich habe und dass sie über den nächsten Schritt nachdenken wolle. Sie sei sich sicher gewesen, dass sie nicht als Stadträtin in die nächste Wahl gehen würde. Vor einem halben Jahr habe sie entschieden, dass sie sich in die Auseinandersetzungen in der Partei "nicht so einbringen wird wie andere". Und dass sie nicht in den Konflikt um den Job des Bürgermeisters _ "der tollste Job der Welt" - gehen wolle. Bereits vor mehreren Monaten sei der Vertrag konkret geworden. Diesen Donnerstag habe sie unterschrieben. Deshalb habe sie mit ihrer Entscheidung nicht auf die Vorstandstagung nächste Woche warten können. Bei aller Wichtigkeit der Stadtpolitik - ein internationales Unternehmen könne sich nicht nach deren Terminen richten, sagt Wehsely spitz. Den Bürgermeister habe sie erst kurz zuvor informiert, und: "Er hat gesagt, wenn sie (Anm: gemeint wohl die Journalisten) dich fragen, sag ihnen: du wärst nicht getauscht worden."

KH-Nord und verbauter Aufstieg

Das kann man glauben oder nicht. Denn intern heißt es, Wehsely hätte bis zum Schluss um ihren Verbleib gerungen. Und dass sie auf jeden Fall hätte gehen müssen. Angesichts des bevorstehenden - schon wieder- negativen Rechnungshofberichts über das Krankenhaus Nord. Und auch weil jemand, der Partei und Öffentlichkeit so polarisiert, in einer zerstrittenen Partei nichts mehr wird. Schon gar nicht Bürgermeisterin.

Wobei Wehsely jene Eigenschaften, die man ihr vorwirft - etwa den Hang zur Brechstange - zu ihrer Tugend umdeutet: Immer wieder flicht sie bei ihrem Rückblick ein, dass sie nicht für halbe Lösungen steht, auch wenn "nicht alle die Welle gemacht haben", als sie etwa das Geriatriezentrum Wienerwald komplett geschlossen habe. Aber von solchen "Beliebtheitsdellen" habe sie sich nie abhalten lassen. Sie habe immer verändern wollen. Wehsely, das wird klar, sieht sich selbst als die ewige jüngste Stadträtin, als Hecht im trägen Karpfenteich. Gefragt nach ihren Fehlern sagt Wehsely denn auch: Man könne die Frage stellen, ob sie manches hätte bedächtiger angehen können, Aber wenn man bedächtig sei, passiere nichts in der Stadt. Insofern hätte sie es wieder so gemacht Ganz falsch ist das ja icht.

Gemische Bilanz

Soweit zu Stilfragen. Und inhaltlich? Da zieht Wehsely am Freitag eine reine Erfolgsbilanz - Fehler kommen im Rückblick kaum vor, auch weil sie überzeugt ist, dass "alle grundsätzlichen Entscheidungen" richtig waren. Tatsächlich gab es - auch wenn es zuletzt anders aussah - Erfolge: etwa das von ihr umgesetzte (wenn auch nicht allein konziperte) Geriatriekonzept - so etwas wie den Lainz-Skandal gibt es heute nicht mehr. Auch die Gesundheitsreform im Bund, bei der sie maßgeblich mitgearbeitet hat, war richtig, ebenso die Neuaufstellung der Zusammenarbeit von AKH und Med Uni Wien. Ein Pluspunkt ist auch die von ihr mitverantwortete Flüchtlingspolitik: Wien hat als erstes Bundesland auf Integration ab Tag 1 gesetzt. Der Haben-Seite steht allerdings ein fettes Soll gegenüber: Vor allem der Krankenanstaltenverbund und sein von Wehsely gewünschter Direktor Udo Janßen. Der KAV - den Wehsely zwar nun richtiger Weise ausgliedern will - hat sich als Mega-Baustelle entpuppt, das von ihm geplante KH Nord als Hort böser finanzieller Überraschungen, generell funktioniert das Spitalskonzepnicht nicht richtig. Und die fehlende Kontrolle der Kindergärten wird ebenso in Erinnerung bleiben wie der Dauer-Streit mit der Ärztekammer. Am Anstieg der Mindestsicherung ist Wehsely dagegen nur bedingt schuld. Erstens hat Wien hier im Bundesgebiet eine undankbare Rolle und zweitens hat Wehsely viele vernünftige Vorschläge gemacht.

Wehselys sachpolitische Bilanz fällt also ambivalent aus. Sie hatte ein schwieriges, ein riesiges Ressort, aber das erklärt nicht jedes Scheitern. Ideologisch stand und steht sie links, bei sachpolitischen Vorschlägen aber eben nicht immer. Sie konnte unangenehm sein, Druck ausüben, andererseits fiel sie in der faden Reihe derer, die sich nichts zu sagen trauen, auch auf. In der Wirtschaft kann Wehsely beweisen, ob sie wirklich so ist, wie zumindest sie selbst sich sieht: eine toughe, eine Entscheiderin. Wenn es gut läuft für Wehsely, wird sie die nächste Laura Rudas. Die zog, von der Öffentlichkeit und der Partei belächelt, von dannen. Nun weint man ihr nach. Und wenn nicht, spielt es keine Rolle. In einer Stadt und einer Partei, die auf ihren Bauchnabel starrt, ist man schnell vergessen.