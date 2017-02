Alles friedlich bei der Demo gegen Akademikerball

Wien. Hätte Norbert Hofer die Bundespräsidentenwahl gewonnen, hätte vermutlich alles etwas anders ausgesehen. Hat er aber bekanntlich nicht. Und so dürfte am Freitagabend für viele gegolten haben, was Hofers siegreicher Konkurrent, Alexander Van der Bellen, zum Akademikerball in der Hofburg zu sagen hatte: „Lasst sie doch!“ Gut, ganz so war es auch wieder nicht, aber der Demonstrationszug, der von der Uni Wien zum Stephansplatz marschierte, war mit laut Polizei 2800 und laut Veranstaltern 4000 Teilnehmern doch deutlich kleiner als vergangenes Jahr. Auch die Intensität der Demonstration war vergleichsweise gering, um nicht zu sagen: entspannt. Vom gefürchteten schwarzen Block oder Ausschreitungen war jedenfalls nichts zu sehen.

Natürlich, da waren wieder die Plakate à la „Kein Nazi in der Hofburg“, da wurde auch wieder „Alerta Alerta Antifascista“ skandiert. Doch die versammelten Burschenschaften und Vertreter vom politisch rechten Rand in der Hofburg waren diesmal nicht die einzige Zielscheibe des Protests. „Es geht nicht nur um den Rechtsextremismus am Ball“, schrie eine Rednerin am Demotruck in ihr Mikrofon, „sondern auch gegen die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit.“ Die entsprechenden Ideen dazu hatte Innenminister Wolfgang Sobotka erst am Tag vor dem Ball in der „Presse“ ventiliert. Und sich damit unter anderem bei den Demonstranten zum Feindbild gemacht. „Das ist ein Versuch, uns einzuschüchtern und zu verhindern, dass wir Kritik üben“, meinte eine Rednerin der „Offensive gegen Rechts“: „Aber das kann er sich abschminken.“ Und auch Bundeskanzler Christian Kern bekam seine verbalen Ohrfeigen – weil seine „Katastrophenregierung“ der FPÖ nach der Pfeife tanze, nur um an der Macht zu bleiben.



Schon in den Tagen vor der Demonstration hatte sich abgezeichnet, dass es diesmal ruhiger werden würde. So hatte die Polizei keine Hinweise, dass gewaltbereite Gruppierungen extra zur Demo anreisen würden. Und doch war man mit rund 2700 Beamten präsent, die den Demozug eskortierten. Von der Uni den Ring entlang über die Wipplingerstraße bis zum Stephansplatz ging der Zug – und damit doch recht weit entfernt von der Sperrzone, die die Polizei rund um die Hofburg eingerichtet hatte. Ballbesucher und Demonstranten sollten so voneinander abgeschirmt, Scharmützel zwischen den Gruppen verhindert werden. Was während der Demo auch gelang. „Alles friedlich“, sagte Polizeisprecher Johann Golob bei der Schlusskundgebung am Stephansplatz.

Die war, so wie der gesamte Demozug, nicht mehr ganz so ausschließlich dem Kampf gegen Rechtsextremismus gewidmet. Die teilnehmenden Organisationen, unter anderem die Sozialistische Linkspartei und die neue Linkswende nutzten die Gelegenheit auch zu Kritik an unter anderem Kapitalismus, Globalisierung und Sexismus. „Hört mir mit Rassismus auf, Mieten runter, Löhne rauf.“ Einige hatten auch Transparente mitgebracht, die erst für die für heute, Samstag, avisierte Demo gegen das geplante Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst gedacht sind. Im Demotruck wurde auch die Oxfam-Studie zitiert, nach der die 62 reichsten Menschen der Welt genau so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzen sollen. Immerhin, der Konnex zu den tanzenden Burschenschaftlern in der Hofburg wurde gezogen – denn die würden verhindern, dass sich daran etwas ändert.



Gegen 19 Uhr löste sich die Demonstration auf. Und das war auch der Auftakt dafür, dass es doch noch zu kleineren Zusammentreffen von Ballbesuchern und ihren Gegnern kommen sollte – so wie schon im Vorjahr, wo das Heimgehen der Demonstranten der Polizei noch einmal Sorgen bereitet hatte. Auf Twitter wurden Fotos gepostet, auf denen Rangeleien zu sehen sind. Auch war die Rede von Einkesselungen von Demonstranten, die Taxis an der Zufahrt zur Hofburg hindern wollten. Und auch von Identitätsfeststellungen durch die Polizei – wohlweislich hatten die Organisatoren vorher Nummern verkündet, unter denen man bei Konflikten Rechtshilfe bekommen kann.

Und doch, am Ende blieb der Eindruck, dass es schon leidenschaftlichere Demos gegen den Ball gegeben hat. Dass von politischer Seite nur noch kleine Splitterparteien gegen Rechts auf die Straße gegangen sind. Und dass die Bereitschaft, gegen die Burschenschaftler in der Hofburg zu demonstrieren, derzeit nicht allzu groß ist. Wie gesagt, hätte Norbert Hofer die Bundespräsidentenwahl gewonnen, hätte vermutlich alles etwas anders ausgesehen.