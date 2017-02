Ein Hügel für Mozart, Freud, Lady Di und die Urkraft Od

„Olaf Auer, Olaf Auer, Olaf Auer, lord of the castle, lover of art, genius unique and unparalleled“: Mit diesen Zeilen beginnt ein von Sukhamayi Hroschek komponiertes Lied in Ces-Dur, dessen Notenblatt in goldenem Rahmen im meist sehr gut besuchten Café Cobenzl hängt. An derselben Ehrenwand, unweit der Vitrine mit den üppigen Mehlspeisen, findet sich neben Bildern von Katzen, Hunden und Jägern ein Schreiben aus dem Jahr 2013: Die Botschaft der Republik Kasachstan wünscht Kommerzialrat Olaf Auer „kernige Gesundheit“ und „neue Errungenschaften zum Wohle Österreichs“. Darüber prangt ein weiteres Dokument: Die „Universal Peace Federation“ hat Auer zum „Ambassador for Peace“ ernannt, unterschrieben hat Rev. Dr. Sun Myung Moon, Älteren noch als Gründer der Moon-Sekte bekannt . . .

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 3 Minuten

589 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2017)