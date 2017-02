U4-Zug mit offener Tür im Tunnel

Auf der U4 kam es neuerlich zu einer Panne. Bereits am am 7. Dezember öffnete sich bei einer Garnitur zwischen den Stationen Schwedenplatz und Landstraße die Tür eines Zuges. Die Wiener Linien bestätigen dies. Es handelte sich dabei um keinen technischen, sondern einen menschlichen Fehler: Der Fahrer betätigte demnach die Türfreigabe zu früh.

Allerdings dementieren die Wiener Linien gegenüber der "Presse" einen Medienbericht, demzufolge die Tür während der Fahrt offen stand. Die Zugtür sei bei einem Halt in einem Tunnel geöffnet und dann wieder geschlossen worden, ehe der Zug weiterfuhr. Ob es bei dem Halt mit geöffneter Tür Gegenverkehr durch andere Züge gab, sei nicht bekannt. Bei dem Zug handelte es sich nicht um einen der alten Silberpfeile, sondern um einen des neueren Typs V.

Die Baustelle U4

Erst im Dezember waren zwei U4-Züge zusammengestoßen. Generell kam es in der Vergangenheit auf der Linie vermehrt zu Pannen. Der Grund dafür sei, dass hier tagtäglich gearbeitet werde, so die Wiener Linien. Es handle sich eben um eine große Baustelle. Und das wird auch einige Zeit so weitergehen: Die Arbeiten sind bis 2014 geplant.

(rovi)