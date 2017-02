Obdachlosen verprügelt: Verdächtiger in offener Probezeit

Ein 18-Jährige, der in der Nacht auf vergangenen Freitag in einer S-Bahn in Wien-Brigittenau mit zwei Freunden auf einen schlafenden Obdachlosen eingeschlagen haben soll, hat - sollten die Vorwürfe zutreffen - die Tat während einer offenen Probezeit begangen. Der Bursch ist einschlägig vorbestraft und hatte zuletzt eine über ihn verhängte Strafe auf Bewährung bedingt nachgesehen bekommen.

Der mutmaßliche Haupttäter wurde am Wochenende vom Landesgericht für Strafsachen wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft genommen. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte entsprechende Medienberichte. Seine 17 und 18 Jahre alten Begleiter befinden sich demgegenüber auf freiem Fuß. Ermittelt wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung.

Das 55 Jahre alte Opfer, das zwischen den Stationen Traisengasse und Handelskai misshandelt wurde, hatte einen Nasenbeinbruch davongetragen.

(APA)