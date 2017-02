Limonadezelt und blaue Flasche: Die Geschichte(n) der Wiener Häuser

Paul Harrer-Lucienfeld dürfte ein penibler Chronist gewesen sein. In 17 Bänden, oft mit handgemalten Skizzen einzelner Straßenzüge versehen, hat er in den 1950er-Jahren die Geschichte der Gebäude von Wiens Innerer Stadt aufgeschrieben. Breit publiziert wurde seine Häusergeschichte – die Baugeschichte, Besitzerwechsel, Archäologie sowie Kriegsschäden umfasst und für die er in Grundbüchern und diversen Archiven recherchierte – zwar nie. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv aber ist sein Werk „Wien, seine Häuser, Menschen und Kultur“ schon länger verfügbar – und nun erstmals auch online: Mitarbeiter des Archivs haben Wien-Wiki, die kostenlose Wissensplattform der Stadt (siehe Infobox unten), nun um Harrers Einträge ergänzt.

