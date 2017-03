Wiener Kindergärten: Und wieder Fördergelder gestoppt

Wien. Die Sache kommt einem mittlerweile bekannt vor. Die Stadt stellt Fördergelder für einen privaten Verein ein, der Kindergärten betreibt. Grund: Der Betreiber hat gegen Förderrichtlinien verstoßen, in diesem Fall indem er die Stadt grob getäuscht hat. Soeben passiert beim Verein „Oase des Kindes“, der in Wien an zehn Standorten rund 280 Kinder betreut.

Detail am Rande: Der Verein hat erst im November des Vorjahres die Standorte von dem insolventen Verein der Alt-Wien-Kindergärten übernommen. Kleiner Rückblick: Der private Verein hat im Vorjahr mit damals 33 Standorten und knapp 2300 betreuten Kindern Insolvenz angemeldet, nachdem die Stadt Wien die Fördergelder gestrichen hat. Der Grund dafür war der zweckwidrige Einsatz von Fördergeldern.

Umso bemühter war der nun zuständige Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky gestern, Mittwoch, bei einem Mediengespräch, bei dem er den Förderstopp für den Verein Oase des Kindes verkündete. „Es ist so, dass private Betreiber bei Verfehlungen sofortige Konsequenzen zu spüren bekommen, dazu stehe ich zu 100 Prozent“, so Czernohorszky.

Er nahm den konkreten Fall zum Anlass, um – erneut – strengere Kontrollen und neue Maßnahmen gegen den Förderbetrug zu präsentieren. So habe er die beiden zuständigen Magistratsabteilungen MA 10 und MA 11 damit beauftragt, ein neues Bewilligungs- und Fördersystem zu entwickeln, das ein besser vernetztes Arbeiten ermögliche. Er erhofft sich bis zum Sommer Ergebnisse. Auch eine – ebenfalls bereits angekündigte – Verstärkung der Kontrollen der Wiener Kindergärten sei Teil der Maßnahmen. Ab wann und auf wie viele die derzeit 13 Kontrolleure aufgestockt werden, sei noch offen. Derzeit werden etwa Wirtschaftsprüferleistungen zugekauft.

Bei dem aktuellen Fall, der Oase des Kindes, habe der Betreiber von November 2016 bis jetzt 380.000 Euro an Fördergeld erhalten. Der Verein stand wegen Unregelmäßigkeiten bei Gehaltsauszahlungen ohnehin unter Beobachtung. Bis Anfang März wurde ihm eine Frist gewährt, die ausständigen Gehälter zu bezahlen. Allerdings wurden dann weitere Verfehlungen bekannt, die die Stadt dazu veranlassten, die Förderzahlungen zu stoppen und den Fördervertrag zu kündigen. Der Obmann des Vereins habe gegenüber der Stadt mittlerweile auch zugegeben, etwas verschleiert zu haben: Hinter dem Verein stand in Wirklichkeit der vormalige Betreiber eines Bildungszentrums und Kindergartens, Hassan Mousa. Der sitzt derzeit in U-Haft, weil er in seinen Kindergärten Geld veruntreut haben soll. Der Vereinsobmann selbst war für die „Presse“ nicht erreichbar.

Sexueller Missbrauch

Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft in einem anderen Fall wegen sexuellen Missbrauchs in einem Kindergarten in Ottakring. Ein Betreuer soll die Kinder veranlasst haben, sich nackt auszuziehen. Der Leiter des Kindergartens spreche dabei von einem Spiel, bei dem die Kinder nackt waren. Was natürlich auch nicht zu tolerieren sei, betonte Michaela Krejcir von der MA 11. Ob das so stimme, müsse nun die Staatsanwaltschaft prüfen. (ks)

