Straßenbahn-Entführer vor Gericht

Ein Mann, der im Jänner unbefugt eine Garnitur der Straßenbahnlinie 60 in Wien-Liesing gefahren hatte, muss sich heute, Montag, vor Gericht verantworten. Der ehemalige Mitarbeiter der Wiener Linien hatte den Zug am 21. Jänner in Betrieb genommen, als er sah, dass der Fahrer der Straßenbahn in der Station Rodaun aufs Klo gegangen war.

Als der "echte" Lenker nach seiner kurzen Pause zurückkehrte, war sein Zug weg, obwohl er ihn abgesperrt hatte. Der 36-Jährige kam mit der Garnitur zwei Stationen weit, ehe die Wiener Linien den Strom abdrehten und so die Straßenbahn stoppten. Nach der Stromabschaltung kam der Unbekannte mit der leeren und nicht mehr fahrfähigen Straßenbahn im Bereich der Haltestelle Breitenfurter Straße zum Stehen. Dort verließ er die Garnitur und entkam unerkannt. Die ganze "Geisterfahrt" über ca. eineinhalb Stationen dauerte ein paar Minuten, berichtete Unger.

"Eine Straßenbahn ist für Menschen, die sich damit nicht auskennen, nicht leicht zu bedienen", betonte Unger gegenüber dem ORF. "Außerdem benötigt man einen Aktivierungsschlüssel. Und unser Fahrer hatte seinen Schlüssel noch."

Der Mann muss sich nun wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen verantworten. Den Prozess wird Richter Roman Palmstingl leiten.

