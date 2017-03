Vogelgrippe in Schönbrunn: Alle Pelikane eingeschläfert

Im Tiergarten Schönbrunn musste nun der gesamte Pelikan-Bestand eingeschläfert werden. Nachdem am Dienstag bei einem der Vögel das hoch ansteckende Vogelgrippe-Virus H5N8 nachgewiesen worden war, haben Tests ergeben, dass auch die restlichen 20 Krauskopf-Pelikane an dem Virus erkrankt sind. „In Abstimmung mit den Behörden und als Schutz für den restlichen Vogelbestand des Tiergartens mussten heute Früh alle Pelikane eingeschläfert werden“, erklärt Zootierarzt Thomas Voracek in einer Aussendung des Zoos am Donnerstag.

Es ist das erste Mal, dass die Vogelgrippe im Wiener Tiergarten ausgebrochen ist - und das, obwohl der Zoo schon Wochen, ehe die Stallpflicht für Geflügel in Österreich ausgerufen wurde, Sicherheitsmaßnahmen gesetzt hat. So sind die Flamingos nach wie vor in ihrem Winterquartier und dürfen nicht ins Freie, auch die Hühner sind im Stall - und die nunmehr eingeschläferten Pelikane waren aus Schutz vor einer Infektion durch Wildvögel in einem Zelt untergebracht.

Wie sich die Pelikane trotzdem anstecken konnten, ist nicht ganz klar. Vermutet wird, dass ein infizierter Wildvogel im Zoo gelandet ist und sich das Virus über die Luft bis zu den Pelikanen verbreitet hat.

Eine der größten Pelikan-Kolonien

Nachgewiesen wurde das für viele Vogelarten sehr ansteckende Virus in Proben, die von der Ages ausgewertet wurden. „Die Stadt Wien unterstützt den Tiergarten bei nun notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten, um eine weitere Ausbreitung des Virus hintanzuhalten“, sagt Ruth Jily, Leiterin der MA 60 - Veterinärdienste und Tierschutz. Für Menschen stellt das Virus keine Gefahr dar.

Die behördlich angeordneten Sicherheitsmaßnahmen bleiben weiterhin aufrecht. So sind wie berichtet derzeit das Vogelhaus, das Regenwald- und das Wüstenhaus bis auf Weiteres für Besucher geschlossen.

Der Tiergarten Schönbrunn bedauert den Verlust seiner Tiere. Der Bestand in Schönbrunn zählte weltweit zu den größten Pelikan-Kolonien in Zoos. Krauskopfpelikane sind mit einer Flügelspannweite von rund drei Metern die größte Pelikanart.

