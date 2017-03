Auto stürzt auf S2 in Wien von Ladefläche eines Anhängers und verursacht Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag ist in Wien-Donaustadt ein Lenker verletzt worden. Ein Pkw war von der Ladefläche eines Anhängers auf die S2 gestürzt, zwei nachfahrende Lenker konnten nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierten mit dem Wagen. Ein 56-jähriger erlitt beim Zusammenprall Kopfverletzungen, die anderen Beteiligten blieben unverletzt, berichtete die Polizei.

Der Unfall passierte gegen 22.30 Uhr. Ein Klein-Lkw hatte den Pkw auf einem Anhänger geladen. Er kam während der Fahrt ins Schleudern und gegen die Fahrtrichtung zu stehen, woraufhin der Pkw runterfiel. Beide nachkommenden Lenker konnten nicht mehr ausweichen. Der 56-Jährige wurde im Spital behandelt und dann in häusliche Pflege entlassen. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Unallverursacher, ein 40-Jähriger, wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.

Verletzte auch in Landstraße

Bereits am späteren Nachmittag wurden in Landstraße eine Jugendliche und ein Pensionist von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Die 15-Jährige und ein 76-Jähriger wollten gegen 16.00 Uhr bei einer Kreuzung die Fahrbahn überqueren. Zeitgleich fuhr ein 64-Jähriger in der Göllnerstraße Richtung Rüdengasse und geradeaus über die Kreuzung. Es kam zur Kollision mit den Fußgängern, die 15-Jährige und der 76-Jährige wurden zu Boden gestoßen. Die Wiener Berufsrettung brachte die Unfallopfer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

(APA)