Waldbrand am Stadtrand von Wien ohne größere Schäden

Mit dem eher seltenen Fall eines Waldbrandes in Wien ist die Berufsfeuerwehr am Donnerstag in Liesing konfrontiert gewesen. Insgesamt 32 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit sechs Löschleitungen und teilweise unter Atemschutz. Zu größeren Schäden kam es laut Sprecher Michael Wagner nicht. Auf dem in der Nähe der Kaltenleutgebener Straße befindlichen Waldstück befinden sich Schwarzkiefern.

Diese Bäume seien für gewöhnlich sehr resistent. Die betroffene Fläche am Stadtrand von Wien mit einer Größe von rund 5.000 Quadratmetern sei für einen Waldbrand zudem verhältnismäßig klein gewesen, berichtete Wagner weiter. Der Einsatz war gegen 20.00 Uhr nach rund vier Stunden zu Ende.

(APA)