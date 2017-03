Wiener KAV-Direktor Udo Janßen geht

Der Generaldirektor des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) geht. Das sagte die zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) am Montagvormittag in einem kurzen Statement vor Journalisten. Das für die Umsetzung des "Spitalskonzepts 2030" nötige Vertrauen sei "verloren gegangen", so Frauenberger. Über die Details zur Auflösung des noch zwei Jahre laufenden Vertrags Janßens werde noch verhandelt. Janßen werde jedenfalls mit sofortiger Wirkung freigestellt, hieß es.

Janßen hat erst Montagfrüh von dem Schritt erfahren, seine beiden Stellvertreter Thomas Balazs und Evelyn Kölldorfer-Leitgeb übernehmen vorerst die Agenden. Die Position des Generaldirektors wird ausgeschrieben.

Janßen hatte sein Amt im November 2014 angetreten. Er war unter anderem wegen Verzögerungen bzw. kolportierten Kostensteigerungen beim im Bau befindlichen Krankenhaus Wien-Nord in die Kritik geraten. Auseinandersetzungen gab es auch mit der Ärzteschaft, deren Proteste gegen neue Dienstzeitmodelle im Vorjahr in einem Warnstreik gipfelten.

