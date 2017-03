Häupl verhandelt Ämtertrennung mit Kritikern

Inhaltlich sollen am ersten Tag vor allem die neuen Stadträte, also Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger, im Mittelpunkt stehen. Auch Wohnbaustadtrat Michael Ludwig wird am Nachmittag seine Präsentation halten.

Bundeskanzler Christian Kern wird das Treffen erst am morgigen Freitagvormittag beehren. Sein Vorgänger Werner Faymann war bei der roten Wiener Klubtagung im Vorjahr von einigen Genossen ausgepfiffen worden. Was damals noch keiner wusste: Damit wurde gewissermaßen das Ende der Ära Faymann eingeläutet. Er trat einige Wochen später - nach einer desaströsen 1. Mai-Kundgebung - zurück.

APA