Minigolf vor Museumsquartier: Blimlinger hat Bedenken

Der geplante Minigolfplatz vor dem Museumsquartier hat nicht nur Fans. Neubaus Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger (Grüne) zum Beispiel, ist alles andere als begeistert. Er fürchtet um die Grünfläche, auf der die Anlage errichtet wurde: „Es beginnt eine Verhüttelung des Vorplatzes.“ Er verstehe, dass das MQ etwas Neues brauche, um Aufsehen zu erregen und die Anlage werde auch sicher von den Menschen angenommen. „Aber wenn dort ein Ding ist, kommt das nächste. Dann verhüttelt das.“

Noch dazu sei die Fläche vor dem MQ ein Parkschutzgebiet – und gerade im Bezirk mit dem geringsten Anteil an Grünflächen ist ein Stück Wiese, das unter betonierten Minigolfbahnen verschwindet, ein Problem. „Meine Skepsis“, sagt Blimlinger, „geht in Richtung Erhalt einer Freifläche“. Vor einigen Jahren habe es schon einmal den Versuch gegeben, an derselben Stelle einen Aufbau zu machen – das sei damals abgelehnt worden.

Temporärer Aufbau

Diesmal dürfte es klappen, weil auf dem als Parkschutzgebiet gewidmeten Areal nicht um Errichtung eines Gebäudes angesucht wurde, sondern das Projekt bei der MA 36 (Veranstaltungswesen) angemeldet und bewilligt wurde. Der Antrag für den dazugehörigen Kiosk liegt bei der MA 59 (Marktamt) – und Straßenstandsbewilligungen unterliegen nicht der Bauordnung.

Zur Eröffnung von „MQ Amore“ am 6. April werde Blimlinger aber wohl dennoch kommen, sagt er – es gehe ihm nicht um einen offenen Streit mit dem MQ: „Wir kommen gut aus, aber das ist nicht in meinem Sinn.“