Papageien in Wien-Favoriten auf der Straße "entsorgt"

Ein Agapornidenpärchen ist am Mittwoch von Unbekannten in Wien-Favoriten in einem Käfig in der prallen Sonne vor einem Wohnhaus abgestellt worden. Zwei Magistratsmitarbeiter der Stadt Wien, die gerade auf einer Dienstfahrt waren, entdeckten die Tiere und brachten sie ins Vogelhaus des Wiener Tierschutzvereins (WTV), wo sie jetzt aufgepäppelt werden.

Zuerst nahmen die Beamten an, dass die Vögel vielleicht nur "zum Lüften" ins Freie gestellt wurden. Bei genauerem Hinsehen bemerkten sie allerdings einen Zettel mit der Aufschrift "Gratis", der am Käfig montiert war. Daraufhin brachten die Beamten die Vögel zum WTV nach Vösendorf. Agaporniden, wegen ihrer starken Paarbindung auch "Unzertrennliche" oder "Liebesvögel" genannt, sind eine Kleinpapageienart aus dem afrikanischen Raum und beliebte Ziervögel.

Schließen – (c) Wiener Tierschutzverein "Es sollte mittlerweile glasklar sein, dass das Aussetzen eines Tieres streng verboten und strafbar ist. Ganz abgesehen davon entsteht für das ungewollte Lebewesen dadurch enormer Stress und unmenschliches Leid. Gerade Ziervögel sind, was Stress betrifft, besonders empfindsam. Die Tiere dann auch noch wie Ramschware umsonst feilzubieten setzt dem ganzen noch die Krone auf. Ein herzliches Dankeschön ergeht jedenfalls an die tierlieben Finder", sagte WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Die beiden Papageien wurden tierärztlich untersucht und machen glücklicherweise einen recht gesunden Eindruck. Bei einem Vogel wurde eine kleine kahle Stelle am Hals festgestellt, die nun behandelt wird. Dem Stress, den die Tiere erleiden mussten, sind zudem einige Federn zum Opfer gefallen. Das Pärchen darf sich nun im WTV-Vogelhaus von den Strapazen erholen.

Schließen – (c) Wiener Tierschutzverein

(APA)