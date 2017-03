Lokale am Donaukanal bringen Liegestühle in Stellung

Wenn Wien eine inoffizielle Strandpromenade hat, dann ist es der Donaukanal. Und während Schanigärten und Freibäder einen offiziellen Eröffnungstermin haben (erstere haben ihn schon hinter sich, die Freibäder folgen am 1. Mai), läutet am Donaukanal traditionell das schöne Wetter die Freiluft-Saison ein. Bis zu 24 Grad werden für dieses Wochenende erwartet. Also tragen Strandbar Herrmann, Tel Aviv Beach und Co. die Liegestühle hinaus, schütten den Sand auf und schließen die Zapfanlagen an.