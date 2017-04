Häupl kündigt Rückzug nach Nationalratswahl an

Michael Häupl wird sich "´zeitnah" nach der Nationalratswahl als Bürgermeister und Wiener SPÖ-Chef zurückziehen. Dann folgt ein Sonderparteitag der Wiener SPÖ, bei dem die Nachfolge als Bürgermeister und Wiener SPÖ-Chef geregelt wird. Und: Häupl wird in die Regelung seiner Nachfolge nicht eingreifen. Das erklärte der Wiener Bürgermeister am Mittwoch bei der internen Sitzung vor den rund 50 Mitgliedern des erweiterten Wiener SPÖ-Parteivorstandes – wie der „Presse“ von mehreren, voneinander unabhängigen Seiten, erklärt wurde.

Konkret bedeutet das: Erstmals gibt es einen ganz konkreten Zeitplan über die Entscheidung der Zukunft der Wiener SPÖ. Demnach wird Häupl am Landesparteitag Ende April wieder als Wiener SPÖ-Chef kandidieren und danach (wie angekündigt) Kanzler Christian Kern im Nationalratswahlkampf unterstützen. Die Aussagen Häupls am Mittwoch, dass er sich „zeitnah“ zurückziehen werde, bedeuten demnach: Der Wiener Bürgermeister wird in Christian Kerns (voraussichtlich langwierige) Koalitionsverhandlungen im Bund nicht mehr aktiv eingreifen, sondern nach der Wahl beginnen, eine geordnete Übergabe vorzubereiten – die nicht unnötig verzögert werden soll.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang Häupls Ankündigung, nicht in die Nachfolgediskussion einzugreifen: Er werde keinen Kandidaten für seine Nachfolge empfehlen, aber auch keinen Kandidaten verhindern – das müsse die Partei entscheiden, kündigte er dem Vernehmen nach vor den rund 50 roten Spitzenfunktionären wörtlich an. Wobei manche überrascht anmerken: In dieser Klarheit habe der Bürgermeister das bisher noch nie gesagt. Favorit für die Häupl-Nachfolge ist damit der Wiener Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, hinter dem sich (nicht nur) die bevölkerungsreichen Flächenbezirke versammeln, sondern auch immer größere Teile der Gewerkschaft.

Auf Anfrage der „Presse“ lässt Häupl knapp ausrichten: „Es gilt, was vorige Woche bei dem Treffen (mit den Kritikern, Anm.) gesagt wurde. Nämlich, dass man nach Nationalratswahl über alles wird reden können.“