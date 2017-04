Wie Wien Gangbetten vermeiden will

Wien. Es war DER Gesundheitsskandal des vergangenen Winters – Dutzende Gangbetten in praktisch allen Wiener Gemeindespitälern. Den Höhepunkt der Misere bildete das Vorgehen der Verantwortlichen in der 2. Medizinischen Abteilung (Interne) im Wilhelminenspital. Um das Patientenaufkommen gering zu halten, wurden (aus Personalmangel) künstliche Engpässe herbeigeführt und acht Gangbetten aufgestellt, obwohl zehn Betten in den Zimmern frei gewesen wären.