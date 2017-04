Manufactum eröffnet Shop in Wien

Manufactum eröffnet einen eigenen Shop in der Wiener Innenstadt. Das Handelsunternehmen, das vor allem durch seinen Versandakatalog bekannt ist, wird an der Adresse Am Hof 3-4 - in der ehemaligen Polizeistation - auf rund 800 Quadratmetern die erste Niederlassung in Österreich bekommen. Das berichtet das Unternehmen in einer Aussendung. Vor der Eröffnung, die spätestens im Herbst 2018 erfolgen soll, wird das Haus noch saniert und adaptiert.



Die ersten Abbrucharbeiten sollen noch im Frühjahr 2017 beginnen, für den Sommer sind Adaptierungs- und Innenausbauarbeiten geplant. Die Übergabe soll im Frühjahr 2018 erfolgen. Die Österreichische Kontrollbank, die in den Obergeschoßen des Gebäudes eingemietet ist, wird dort weiter bleiben.

Gebaut von Otto-Wagner-Schülern

Das 1913 erbaute Haus wurde von den Otto-Wagner-Schülern Otto Schönthal, Emil Hoppe und Marcel Kammerer erbaut. Das denkmalgeschützte Gebäude, in dem heute die Kontrollbank ihren Sitz hat, diente in der Zwischenkriegszeit als Zentrale der Vaterländischen Front von Engelbert Dollfuß.