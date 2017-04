Ludwig überholt Häupl

Wien. In den vergangenen Tagen hat Michael Ludwig an Bekanntheit gewonnen – er wird derzeit ja besonders als Nachfolgekandidat für Michael Häupl als Wiener Bürgermeister und Wiener SPÖ-Chef gehandelt. Zuletzt hat sich auch SPÖ-Nationalratspräsidentin Doris Bures für ihn als nächsten Bürgermeisterkandidaten ausgesprochen. Zwar hat er angekündigt, beim SPÖ-Parteitag am 29. April nicht gegen Häupl anzutreten. Doch Häupl selbst hat schon klargestellt, dass er nach der nächsten Nationalratswahl sein Amt aufgeben und den Weg für jemand Neuen freimachen wird.

Die mediale Präsenz der vergangenen Wochen scheint Ludwig jedenfalls nicht geschadet zu haben. Im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex für die Wiener Landespolitiker hat er es geschafft, den bisher uneingeschränkt in Front liegenden Häupl zu überholen. Gegenüber der letzten Erhebung im September 2015 zu Beginn des damaligen Gemeinderatswahlkampfes verlor der Wiener Bürgermeister im Vertrauensindex, für den heuer 500 Wiener befragt wurden, elf Punkte und hält nun bei einem Vertrauenswert von plus sieben Punkten. Ludwig dagegen legte gegenüber September 2015 um zwei Punkte zu und führt den Index in Wien nun mit plus 15 Punkten an.

Den anderen, die in der Diskussion um die Häupl-Nachfolge zumindest gelegentlich genannt wurden, scheint das auch nicht geschadet zu haben. Auch Neo-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), der vor allem im linken Flügel der Partei als Hoffnungsträger gesehen wird, erreichte mit acht Punkten einen höheren Vertrauenswert als Häupl. Laut OGM-Geschäftsführer Wolfgang Bachmayer sind die Verschiebungen „sicher durch den SP-internen Führungsstreit zu erklären, aber die Vertrauensverluste von Häupl haben schon viel früher begonnen“. 2005 hat er noch einen Spitzenwert von plus 45 Punkten erreicht. Noch stärker als beim amtierenden Bürgermeister und SPÖ-Chef fallen die Vertrauensverluste übrigens bei der grünen Vizebürgermeisterin, Maria Vassilakou, aus. Sie verlor gegenüber 2015 gleich 16 Punkte und stürzte mit minus 29 auf den letzten Platz in der Vertrauenspyramide ab. „Damit verlieren die beiden Wiener Politspitzen am meisten Vertrauen von allen Wiener Politikern, was die hohe Unzufriedenheit der Wiener Bevölkerung mit der Stadtpolitik recht deutlich illustriert“, so Bachmayers Resümee.

Opposition im Minus

Ebenfalls im Minusbereich bewegen sich die Chefs der anderen Oppositionsparteien. Beate Meinl-Reisinger von den Neos kam auf minus elf, Gernot Blümel von der ÖVP auf minus zwölf und Heinz-Christian Strache, der nicht nur die Bundes-, sondern auch die Wiener-FPÖ anführt, auf minus 13 Punkte. Gegenüber 2015 konnte Strache aber um vier Punkte zulegen. (APA/red.)

ZUR PERSON Michael Ludwig (geb. 1961) wird derzeit als Favorit für die Nachfolge von Michael Häupl als Wiener Bürgermeister gehandelt. Der Wohnbaustadtrat gilt als Vertreter der Außenbezirke, der auch keine Berührungsängste mit den Freiheitlichen hat. [ APA ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2017)