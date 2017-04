Musik, Sprache, Essen: Wie Flüchtlinge die Stadt verändern

Zwei Drittel aller Flüchtlinge, die beim AMS gemeldet sind, suchen einen Job in Wien. Und viele, die auf der Suche nach einer Perspektive, aber auch nach einer Community sind, zieht es über kurz oder lang in die Bundeshauptstadt. Tatsächlich ist Wien jener Ort in Österreich, an dem Integration in besonders großem Stil stattfinden muss. Doch während das oberste Ziel freilich ist, den neuen Bewohnern die Sprache, Weltanschauung und kulturellen Gegebenheiten vertraut zu machen, bringen sie im Gegenzug auch neue Einflüsse in die Großstadt mit: Essen, Musik, Geschäfte, andere Gerüche.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2017)