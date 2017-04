150 Polizisten bei Räumung: "Besetztes" Haus in Wien war leer

Bei der Räumung des besetzen Gebäudes in der Kienmayergasse 15 in Wien-Penzing war am Mittwoch niemand mehr anwesend. Die Polizisten fanden in dem Haus keine Aktivisten vor. Auch die angrenzenden Häuser wurden kontrolliert. Von den Besetzern, die die Immobilie am Ostersonntag in Beschlag genommen hatten, fehlte jede Spur. Laut Polizei waren etwa 150 Beamte im Einsatz.

Die Räumng hatte kurz nach 11.00 Uhr begonnen. Beamte der Spezialeinheit Wega öffneten das Haustor mit Brecheisen. Die Einsatzkräfte schützen sich mit Schildern gegen etwaige Wurfgeschosse von oben, es kam jedoch nichts aus den Fenstern geflogen. Die Polizisten begannen damit, Sessel und anderes Mobiliar aus dem Stiegenhaus zu entfernen. Zu Mittag gingen die Beamten mit Motorsägen in das Stiegenhaus, um offenbar weitere Barrikaden zu entfernen. Aus dem Gebäude drang der Lärm der Geräte nach draußen.

Großeinsatz in Wien-Penzing

Wenig später stellte sich heraus, dass keine Personen im Gebäude waren. Nachdem auch die angrenzenden Häuser kontrolliert worden waren, machten sich die Einsatzkräfte am frühen Nachmittag daran, ihre Gerätschaften wegzuräumen. Auch der bereitgestellte Panzerwagen wurde abgezogen. Sämtliche Verkehrssperren rund um den Einsatzort wurden aufgehoben.

Die Sperren in der Kienmayergasse wurden soeben aufgehoben. Der Einsatz #kmg15 ist beendet- die Gasse somit wieder befahrbar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 19. April 2017

Bemühungen um Dialog "fruchtlos"

Mittwochfrüh hatte die Polizei angekündigt, die Besetzung "nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes" auflösen zu wollen. Aufforderungen des Besitzers der Immobilie an die Aktivisten, das Haus zu verlassen, verliefen bisher ohne Erfolg. Auch von der Polizei waren "zahlreiche Versuche unternommen worden, mit den Besetzern in einen Dialog zu treten". Die Bemühungen für eine Deeskalation der Situation seien aber "fruchtlos" geblieben, hieß es in der Aussendung. Wie viele Personen sich in dem Haus aufhielten, war Mittwochfrüh unklar. Am Dienstag war die Polizei von 20 bis 30 Aktivisten ausgegangen.

(APA/Red.)