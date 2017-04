Besetztes Haus in Wien-Penzing wird geräumt

Die Polizei hat am Mittwoch kurz nach 11.00 Uhr mit der Räumung eines besetzten Hauses in Wien-Penzing begonnen. Beamte der Spezialeinheit Wega öffneten das Haustor in der Kienmayergasse 15 mit einem Brecheisen. Die Einsatzkräfte schützen sich mit Schildern gegen etwaige Wurfgeschosse von oben, es kam jedoch nichts aus den Fenstern geflogen. Die Polizisten begannen damit, Sessel und anderes Mobiliar aus dem Stiegenhaus zu entfernen. Zumindest der Eingangsbereich sah aber nicht massiv verbarrikadiert aus. Laut Polizei sind etwa 150 Beamte im Einsatz.

Kurz zuvor waren die Besetzer mit einer Lautsprecherdurchsage über die bevorstehende Räumng informiert worden. Ihnen wurde von der Polizei 15 Minuten Zeit gegeben, das Haus zu verlassen. Beamte bezogen Stellung, im besetzten Haus war es vorerst ruhig. Medienvertreter mussten die Sperrzone verlassen. Die Besetzter rechneten in ihrem Blog am Mittwoch nicht mit einer raschen Räumung. "Wir bleiben standhaft, deßhalb (sic) treffen wir uns morgen um 11.00 Uhr zum Brunch um uns auszutauschen und die weiteren Aktivitäten zu besprechen", hieß es. "Bullen angreifen!" und "Besetzungen verteidigen!" wurde als Parole ausgegeben.

Bemühungen für eine Deeskalation "fruchtlos"

Bereits Mittwochfrüh hatte die Polizei angekündigt, die Besetzung "nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes" auflösen zu wollen. Aufforderungen des Besitzers der Immobilie an die Aktivisten, das Haus zu verlassen, verliefen bisher ohne Erfolg. Auch von der Polizei waren "zahlreiche Versuche unternommen worden, mit den Besetzern in einen Dialog zu treten". Die Bemühungen für eine Deeskalation der Situation seien aber "fruchtlos" geblieben, hieß es in der Aussendung. Wie viele Personen sich in dem Haus aufhielten, war Mittwochfrüh unklar. Am Dienstag war die Polizei von 20 bis 30 Aktivisten ausgegangen.

