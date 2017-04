Besetztes Haus in Wien-Penzing wird heute geräumt

Ein seit Ostersonntag in Wien-Penzing besetztes Haus soll am heutigen Mittwoch geräumt werden. Die Besetzung des Gebäudes in der Kienmayergasse 15 wird im Lauf des Tages "nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes aufgelöst", teilte die Polizei in der Früh in einer Aussendung mit. Aufforderungen des Besitzers der Immobilie an die Aktivisten, das Haus zu verlassen, verliefen bisher ohne Erfolg.

Auch von der Polizei waren "zahlreiche Versuche unternommen worden, mit den Besetzern in einen Dialog zu treten". Die Bemühungen für eine Deeskalation der Situation seien aber "fruchtlos" geblieben, hieß es in der Aussendung. Wie viele Personen sich in dem Haus aufhielten, war Mittwochfrüh unklar. Am Dienstag war die Polizei von 20 bis 30 Aktivisten ausgegangen.

Im Nahbereich des Hauses wird die Polizei für den Dauer des Einsatzes eine Totalsperre für den gesamten öffentlichen Verkehr einrichten. Diese gilt "ausnahmslos auch für Fußgänger und Medienvertreter". Dadurch soll einerseits der Einsatz nicht gestört und andererseits Unbeteiligte nicht gefährdet werden.

(APA)