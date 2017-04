Grüne stürzen (mit) Vassilakou in Krise

Grüne Krisen. Die Bundespartei versuchte am Freitag im erweiterten Bundesvorstand die verfahrene Situation aufzulösen – nach dem Rauswurf der Jungen Grünen ist in der Partei ein Richtungsstreit ausgebrochen. Am Montag tagen die Wiener Grünen, um die Folgen der Urabstimmung über das Bauprojekt am Heumarkt zu beraten – das Nein der Basis bringt Planungsstadträtin Maria Vassilakou in Bedrängnis.