Michael Ludwigs Bekenntnis zu seinem Traumjob

Wien. Ja, er will. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) verhielt sich bisher zurückhaltend und diplomatisch, wenn er gefragt wurde, ob er Michael Häupls Nachfolge als Bürgermeister antreten möchte. „Wir werden Kandidaturen gemeinsam in den Gremien diskutieren, und entscheiden“, sagte er stets. Eine Woche vor dem Wiener Landesparteitag am 29. April bekannte er sich nun offen zu seinen Karrierewünschen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2017)