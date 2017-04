Große Cannabis-Plantage in Wien-Ottakring aufgeflogen

Eine große Cannabis-Plantage ist am Freitagnachmittag in Wien-Ottakring aufgeflogen. Nach einem Hinweis entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Halischgasse im Keller eines Wohnhauses in der Redtenbachergasse die professionelle Anlage. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit. Der 34-Jährige befindet sich wegen Verdachts auf Suchtgifthandel in Haft.

Der Mann war zufällig gerade aus dem Gebäude gekommen, als die Polizeibeamten anrückten. Insgesamt 470 Cannabis-Stauden konnten beschlagnahmt werden. 282 Pflanzen standen bereits in Blüte.

(APA)