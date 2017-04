Heumarkt: Grüner Bezirksvorsteher will neue Parteistatuten

Heute, Montag, haben die Wiener Grünen einen Sitzungsmarathon bis in die Nacht vor sich. Es gilt, nach dem Ergebnis der parteiinternen Urabstimmung zum Heumarkt eine Lösung zu finden. 1400 Mitglieder wurden zum Projekt befragt, die Wahlbeteiligung lag bei knapp 52 Prozent. 18 Stimmen waren schlussendlich ausschlaggebend, dass die Entscheidung gegen das Hochhausprojekt ausfiel. Das bringt Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou in Bedrängnis, die sich die vergangenen Jahre dafür eingesetzt hat. Bisher gab es keine Stellungnahme ihrerseits. "Kein Kommentar" hieß es auch am Montag aus dem Grünen Rathausklub. Der Bezirk Neubau ist die Hochburg der Wiener Grünen - Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger im Kurzinterview.

Die Presse: Haben Sie das Heumarkt-Projekt unterstützt?

Thomas Blimlinger: Ja, ich bin dafür und will auch, dass das aktuelle Projekt weiter vorangetrieben wird.

Was halten Sie von dem Ausgang der Grünen Urabstimmung?

Ich finde, das ist kein passendes Instrument, um eine derartige Frage zu entscheiden - das ist in meinen Augen nicht, wofür Basisdemokratie gedacht ist. Ich denke, dass dieser Fall anlassgebend soll, die Parteistatuten noch einmal zu überdenken und so rasch wie möglich zu überarbeiten. Meiner Meinung nach hätte eine derartige Abstimmung gar nicht möglich sein dürfen.

Wie geht es jetzt weiter? Was empfehlen Sie Ihren grünen Kollegen im Rathaus?

Es ist ohne Frage ein schwieriges Unterfangen, eine gute Lösung zu finden. Die Entscheidung der Abstimmung bedeutet im Grunde, dass sich die grünen Mandatare künftig dafür im Gemeinderat einsetzen sollen, dass das Projekt in dieser Form nicht kommt. Ich appelliere aber an alle Gemeinderäte sich eine eigene Meinung zu bilden - denn es gilt noch immer das freie Mandat, das es zu nutzen gilt.