Wiener SPÖ: Nurten Yilmaz folgt auf Sonja Wehsely

Einen Tag vor dem SPÖ-Landesparteitag am Samstag geht die Wiener Frauenkonferenz über die Bühne. Also der Parteitag der roten Frauenorganisation der Wiener SPÖ, die innerhalb der Bürgermeisterpartei von Michael Häupl als äußerst einflussreich gilt.

Wie am Landesparteitag steht bei dem Parteitag der Wiener SPÖ-Frauen parteiinterne Wahlen an. Und dabei wird es eine Änderung in der Führungsspitze geben: Nationalratsabgeordnete Nurten Yilmaz steigt in das Präsidium auf und übernimmt den Platz von Ex-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, wie im Büro der Frauenvorsitzenden der SPÖ Wien, Renate Brauner, der „Presse“ erklärt wird.

Yilmaz gehört (wie Wehsely) zum linken SPÖ-Flügel und scheut sich nicht, gelegentlich öffentlich gegen die Parteilinie zu argumentieren. Als Vorsitzende kandidiert am Freitag wieder Brauner, als Stellvertreterinnen kandidieren Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger sowie die Nationalratsabgeordneten Petra Bayr und Andrea Kuntzl.