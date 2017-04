Sexueller Missbrauch in Wiener Hotel: Angestellter vor Gericht

Heute, Donnerstag, muss sich ein Hotelangestellter wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person im Landesgericht für Strafsachen verantworten. Der Mann soll sich am 13. Februar 2017 in einem Betrieb in Wien-Leopoldstadt mit Hilfe eines Duplikats einer Schlüsselkarte Zutritt ins Zimmer eines weiblichen Hotelgasts verschafft und sich an der alkoholisierten Frau vergangen haben.

Die 25-Jährige hatte am Morgen nach dem Aufwachen Schmerzen im Unterleib verspürt. Dass ein fremder Mann in ihrem Zimmer war, soll sie laut Anklage nicht mehr mitbekommen haben. Sie ließ sich in einem Spital untersuchen und erstattete danach Anzeige. Die Polizei forschte in weiterer Folge den nunmehr Angeklagten aus, der in dem Hotel als Barkeeper beschäftigt war. Der Mann hat sich bisher mit einvernehmlichen sexuellen Handlungen verantwortet.

