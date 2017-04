Frau in Hotel missbraucht: Haftstrafe

Wien. Der Rezeptionist eines Hotels in Wien Leopoldstadt wurde am Donnerstag zu zwei Jahren Haft (zwei Drittel davon bedingt) verurteilt. Der Spruch ist nicht rechtskräftig. Der 35-Jährige hatte sich in der Nacht auf den 14. Februar mit einem Schlüsselduplikat in das Zimmer eines Gastes, einer 25-Jährigen, geschlichen und hatte die Frau laut Urteil sexuell missbraucht.

Der Angeklagte – er war nach Bekanntwerden der Vorwürfe vom Dienst freigestellt worden – erklärte nun, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Für das Gericht war die Darstellung der Frau, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagte, aber glaubwürdiger.

Die 25-Jährige war seit 5. Februar in dem Hotel einquartiert gewesen. Vor der Tat war sie längere Zeit an der Hotelbar gesessen, wo sie auch mit dem (übrigens verheirateten) Rezeptionisten immer wieder ins Gespräch kam. Spätnachts brachte dieser die zu diesem Zeitpunkt deutlich alkoholisierte Frau – sie hatte ausgesagt, zwölf Gläser Prosecco getrunken zu haben – auf ihr Zimmer.

Attacke nach Dienstschluss

Laut dem Angeklagten habe die Frau gesagt, er könne nach Dienstschluss wieder kommen. Das habe er um sechs Uhr früh auch getan, woraufhin es zu sexuellen Handlungen gekommen sei.

Staatsanwältin Julia Kalmar hielt diese Version nun für eine Schutzbehauptung. Die Frau sei alkoholbedingt benommen gewesen, habe ein Geräusch gehört, als jemand ihre Zimmertür öffnete, dann aber nichts mehr mitbekommen. Der Mann habe dies ausgenützt und sich an der wehrlosen Frau vergangen. Nach dem Aufwachen hatte die 25-Jährige Schmerzen verspürt. Sie ließ sich ärztlich untersuchen und erstattete Anzeige. (m. s./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2017)